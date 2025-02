Inter-news.it - Radu: «Qui a Venezia per Stankovic! Bologna-Inter? Portata dentro»

ha esordito colcontro la Roma e oggi si è presentato in sala stampa. Il portiere, arrivato dall’, ha speso belle parole anche su Filip. Poi una battuta su– Andrei Ionutsi è presentato in sala stampa per presentarsi come nuovo portiere del. Il portiere rumeno, arrivato dall’, comunica le motivazioni del suo arrivo in Laguna. Queste le sue parole: «Ho parlato con Filip, che per me è una sorta di fratello minore e lui mi ha parlato di quanto si sia trovato bene qui. Ovviamente mi dispiace tanto per il suo infortunio e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui».trae l’idolo Handanovic, suo malgrado, è stato uno dei protagonisti in negativo del campionato 2021-22.