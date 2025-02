Ilrestodelcarlino.it - Raccolti dei rifiuti, limitazioni al Centro di via Muzzinello

Tra metà febbraio e metà marzo ildi raccoltain viadi San Giovanni in Persiceto sarà interessato da alcuni lavori di adeguamento che comporterannoall’accesso e al conferimento. In particolare, dal 18 febbraio al 22 marzo non sarà possibile portare aldi raccolta: imballaggi in plastica – per le aziende è sempre attivo un servizio di ritiro su prenotazione – e vetroresina. Dal 4 al 15 marzo ildi raccolta sarà chiuso al pubblico e saranno attivati, per compensare la chiusura, servizi integrativi: distribuzione sacchetti e bidoni allo sportelloin via, aperto per questo apposito servizio martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 16; mercoledì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 8 alle 13. Per quanto riguarda invece ildi raccolta didella frazione di San Matteo della Decima, è stato introdotto l’ampliamento degli orari di apertura: martedì, giovedì e sabato aperto dalle 8 alle 16; mercoledì e venerdì aperto dalle 8 alle 17.