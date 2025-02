Gravidanzaonline.it - Questo video TikTok di Hailey Bieber dimostra che il “cervello da mamma” colpisce tutte

Lo scorso 24 agostoè diventatadel suo primo figlio, Jack Blues, e negli scorsi giorni ha condiviso suunche spiega perfettamente cosa sia il cosiddetto “da”.La modella e fondatrice di Rhode nelmostra quello che avrebbe dovuto essere un semplice tutorial sul trucco trasformarsi in un perfetto esempio della “nebbia” mentale che accompagna spesso la neo maternità; “Godetevi questi 2 minuti di confusione e leggero caos”, ha scritto nella didascalia del, spiegando “Volevo solo mostrarvi cosa avevo sulle guance e sulle labbra oggi, se riesco a trovare quello che avevo appena in mano.” inizia, prima di interrompersi e cercare freneticamente il prodotto mancante. Dopo aver rovistato per qualche secondo, lascia uscire un esasperato “Che ca**o?”.