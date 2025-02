Quotidiano.net - Questo lavoro non è vita": Gea Scancarello racconta la lotta operaia dell’ex GKN di Campi Bisenzio

non èedito da Fuoriscena è il titolo forte e provocatorio del libro di Geae Dario Salvetti. In un dialogo - intervista èta la vicenda degli operaiGKN di(Firenze). Una storia che ha il sapore amaro di soprusi, licenziamenti via mail e diritti calpestati. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, la giornalistaci guida inviaggio di resistenza collettiva, dove ogni parola porta il peso di un vissuto condiviso. Tutto inizia il 9 luglio 2021: una data scolpita nella memoria di 422 lavoratori e lavoratrici della GKN di. Quel giorno ricevono una mail glaciale in cui viene comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività. Nessun preavviso, solo una comunicazione spietata, arrivata poche ore dopo aver prodotto l’ultimo pezzo in fabbrica.