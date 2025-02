Anconatoday.it - Questione Edison, Latini: «Parere negativo del Consiglio Regionale, massimo sostegno ai cittadini»

Leggi su Anconatoday.it

JESI – Il Presidente deldelle Marche Dinoha incontrato ieri il Presidente del Comitato di quartiere Smia Zona Industriale di Jesi Paolo Gubbi, per discutere sull’impianto di smaltimento dei rifiuti tossici e non in area Zipa voluto da. Il Presidenteha.