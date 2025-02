Dilei.it - Questi sono gli integratori alimentari, da assumere adesso, per rafforzare le difese immunitarie

L’inverno è un periodo dell’anno che può mettere a dura prova il nostro sistema immunitario e per questo sottoporre il corpo a innumerevoli infezioni o malanni di stagione. Oltre ad uno stile di vita sano, fatto di dieta equilibrata e regolare attività fisica, può rendersi necessaria l’assunzione dispecifici per l’inverno. Una categoria di supplementazioni che contiene un mix studiato di vitamine, minerali e altre sostanze di origine naturale, utile a rinforzare le naturalidel corpo umano e combattere influenza, raffreddore e altre patologie.per leposaiutare a prevenire le patologie infettive, ma soprattutto posaccelerare i tempi di guarigione. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati i miglioriper dare una spinta energetica alle nostree affrontare così l’inverno.