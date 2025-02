Tuttivip.it - “Questa nuova coppia è pazzesca”. Nuovo amore al Grande Fratello, lei ce l’ha fatta

All’interno della Casa del “”, Amanda Lecciso e Federico Chimirri stanno inscenando un finto flirt per giocare uno scherzo a Jessica, la quale ha mostrato interesse per Federico. Da giorni, i due fingono un’attrazione reciproca, osservando con soddisfazione le reazioni degli altri coinquilini. Al mattino, hanno persino simulato una lite: Amanda ha risposto in modo brusco a Federico, che, interpretando l’ingenuo, ha cercato di rimediare preparandole la colazione, ma lei ha rifiutato, lamentandosi di essere annoiata.Helena e Stefania, complici dello scherzo, hanno coinvolto Jessica, che, vedendo Federico abbattuto, ha iniziato a indagare sulla situazione con Amanda. Federico le ha confidato che presto si allontanerà da Amanda, suscitando il commento di Mattia: “Svolteresti la giornata a Jessica”.