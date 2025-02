Ilrestodelcarlino.it - Quattro pagine di parole d’amore

E’ il giorno di San Valentino e, come ogni anno, il Carlino pubblica i vostri messaggi. Eccone una carrellata in. • Per Giampaolo: "Incontrarti è stato il regalo più grande che la Vita potesse donarmi, cammineremo sempre insieme fianco a fianco. Lo so, sono quiete e tempesta ma ti amo con tutto il mio cuore e lo farò per sempre. Tua Veronica" • "Quanto ti amo non è umano! Noi papi ti ringraziamo di tutto e ti amiamo all’infinito ed oltre". Alex, Lucas, Ale • Per Andrea M. "Ogni giorno con te, il mio mondo brilla un po’ di più. La tua saccottina Manuela". • "Sono passati 34 anni da quel fatitico sì, ma l’amore per te non finirà mai. Antonio e Fiorella" • Dedicato a Cristina Benvenuti da parte di Lucio Pompili: "Siamo insieme da 40 anni ma l’amore continua a riservarci delle sorprese bellissime, perché lei è davvero una donna speciale! Per San Valentino l’amore continui a regalarci splendidi momenti!" • "Al mio amore più grande, Antonio, perché nonostante la lontananza, riesci sempre a essere la mia roccia e il mio punto di forza.