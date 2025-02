Quasi 300 si sentono male dopo aver mangiato a mensa a scuola | tre indagati

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Sindrome gastrointestinale da salmonellosi per300 fra bambini e adulti per i pasti nelle mense. La procura di Prato ha aperto un procedimento penaleche, lo scorso settembre, sette bambini si sono rivolto al pronto soccorso in quanto affetti da sintomi di sindrome gastrointestinale da sospetta salmonella.Tutti i bambini avevano consumato pasti nelle mense scolastiche di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano e Barberino di Mugello, fornite dalla stessa società. Nei giorni seguenti sono emersi numerosi ulteriori casi simili: 246 bambini e 23 adulti, con 98 accessi al pronto soccorso, di cui 23 hanno comportato il ricovero ospedaliero.“Le articolate investigazioni compiute – spiega la procura guidata da Luca Tescaroli – che hanno richiesto esami microbiologici e la ricostruzione di tutti i momenti della produzione, della manipolazione e dell’approvvigionamento di alimenti e bevande – hanno indotto a ipotizzare nei confronti di tre, con ruoli apicali in seno alla società che ha curato la somministrazione, i reati di avvelenamento colposo di sostanze alimentari e di lesioni colpose.