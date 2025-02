Quotidiano.net - Quarta serata di Sanremo 2025: a che ora inizia e quando finisce. Gli orari

Leggi su Quotidiano.net

, 14 febbraio- E' arrivato il momento più atteso della settimana di, secondo solo alla finale (forse). Questa sera si tiene ladelle cover, che vede impegnati tutti e 29 i cantanti in gara, accompagnati in buona parte da altri artisti che condivideranno con loro l'emozione del momento. I co-conduttori a fianco di Carlo Conti saranno la comica Geppi Cucciari e il due volte vincitore del Festival Mahmood. Super ospite Roberto Benigni. Italian singer Mahmood (L) and Italian actor Geppi Cucciari pose during a photocall on the occasion of the 75thItalian Song Festival, in, Italy, 14 February. The music festival runs from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI A che oralacover? L'appuntamento è, come sempre, su Rai 1 e Rai Play alle 20.