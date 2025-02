Cultweb.it - Quanto visse la pecora Dolly, dove si trova ora e perché è stata così importante

Nel 1996, il mondo della scienza fu scosso da una notizia rivoluzionaria: per la prima volta, un mammifero era stato clonato a partire da una cellula adulta. Nata il 5 luglio di quell’anno,ladivenne immediatamente famosa, aprendo un dibattito globale sui limiti e le implicazioni della clonazione. Il suo nome, ispirato alla cantanteParton, derivava dalla cellula utilizzata per la clonazione, prelevata da una ghiandola mammaria. La sua nascita dimostrò che le cellule adulte potevano essere riprogrammate per dare origine a un organismo completo, ribaltando dogmi scientifici consolidati.Il processo di clonazione difu complesso e innovativo. I ricercatori del Roslin Institute di Edimburgo prelevarono il nucleo di una cellula della ghiandola mammaria di unaFinn Dorset e lo inserirono in un ovulo privato del proprio nucleo, appartenente a unaScottish Blackface.