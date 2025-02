Fanpage.it - Quanto spesso devono lavarsi i bambini? Secondo gli esperti non esiste una regola fissa

La frequenza dei bagni per iè un tema dibattuto tra i genitori. Sebbene molti ritengano il bagno quotidiano essenziale,suggeriscono che lavaggi troppo frequenti possano danneggiare la pelle. Per ipiù piccoli e per quelli senza particolari problemi dermatologici, uno o due bagni alla settimana possono essere sufficienti.