Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner all’ATP di Doha? Le cifre turno per turno

ha guadagnato 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,12 milioni di euro) con il trionfo agli Australian Open e ha così incominciato in maniera brillante la nuova stagione, sia dal punto di vista agonistico che sotto il profilo economico. Specifichiamo che quell’assegno è stato garantito dagli organizzatori del primo Slam di questa annata agonistica, ma a quell’introito si aggiungono anche altri emolumenti derivanti dagli sponsor la cui entità non risulta ufficiale.Il numero 1 del mondo potrà tornare a rimpinguare il proprio conto corrente attraverso un evento sportivo in occasione del torneo ATP 500 di, che si disputerà sul cemento della capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio. Gli assegni previsti in Medio Oriente sono decisamente generosi, considerando anche il livello della manifestazione.