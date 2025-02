Cultweb.it - Quante sono davvero le note musicali e chi le ha inventate?

Durante il festival di Sanremo, e l’edizione 2025 non fa eccezione, si va a caccia di somiglianze tra le canzoni in gara e brani più o meno celebri del passato. Non si tratta di plagio, va detto, ma di similitudini che fanno alzare il sopracciglio ai melomani della prima ora. Mentre gli osservatori che in generedi manica larga finiscono sempre per “perdonare” la scopiazzatura dicendo che in fondo lesempre sette. Ma ècosì? Non proprio. Lecomunemente utilizzate nella musica occidentaleeffettivamente sette: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si. Tuttavia, considerando le alterazioni (diesis e bemolle), il sistema musicale temperato conta dodici semitoni in un’ottava. Quindi, in teoria, si può variare all’infinito, non ciscuse.spartito con un violino (fonte: Unsplash)La musica si scrive e si legge nello stesso modo ovunque? Al di fuori del sistema occidentale, altre culture hanno sviluppato scale differenti.