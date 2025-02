Puntomagazine.it - Qualiano, Marano e Napoli: quattro interdittive antimafia a tutela dell’economia legale

. Le aziende raggiunte dal provvedimento operano nel settore della ristorazione e del commercio di prodotti non alimentariPrevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata eda parte della Prefettura di.Nel solco dell’intensa attività di prevenzione, svolta dalla Prefettura, con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa, il Prefetto di, Michele di Bari, rende nota l’adozione di 4 ulteriorinei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori della ristorazione e del commercio dei prodotti non alimentari, con sede nei comuni di. La mirata azione messa in campo presso la Prefettura sta contribuendo in maniera significativa a scongiurare il rischio di infiltrazioni camorristiche nel mercato, contrastando la contaminazione dell’ “economia” da parte delle consorterie criminali radicate sul territorio, salvaguardando l’ordine pubblico economico,ndo la libera concorrenza fra le imprese e assicurando il buon andamento della Pubblica AmministrazioneNota stampa – Prefettura diL'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.