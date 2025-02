Amica.it - Può l’acido ialuronico seccare la pelle?

L’acidosecca la. Può sembrare un paradosso, dal momento che è una molecola molto amata e molto utilizzata in parecchie formule di skincare, eppure è proprio così. Ci sono infatti motivi molto validi per cui è considerato l’idratante per eccellenza, ma è noto anche per le sue proprietà rimpolpanti e per la capacità di rinforzare e riparare la barriera cutanea. Ma allora come è possibile che un ingrediente noto per trattenere l’acqua (che è anche al centro di una giornata istituita per festeggiarlo) possa avere l’effetto opposto? A questo punto c’è da chiedersi se è un problema di formula, di tipologia di acidoo, addirittura, se si sbaglia qualcosa nella fase di applicazione.