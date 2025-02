Anteprima24.it - PUNTO C/ Marco Cuccurullo (Sorrento): “Indossare la maglia rossonera è una grande emozione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima puntata diC, il format di anteprima24 sulla serie C, è intervenuto il calciatore delche sta disputando un ottimo campionato con la. “Ad oggi – ha detto – la nostra è un’annata difficile perché ci sono stati tanti alti e bassi. Ora siamo nei play off ma ci attendono 4-5 sfide molto insidiose da affrontare. Con il cambio dell’allenatore ci siamo detti di raggiungere quanto prima la salvezza. Come nella vita ci sono alti e bassi. Quelle sconfitte hanno portato all’esonero di mister Barilari che era una bravissima persona. Ora c’è mister Ferrara al quale sono molto legato perché l’ho avuto come tecnico quando ero piccolo ed è stato molto bello ritrovarlo. Entrambi siamo di Vico Equense eladelper me è unaanche perché è l’unica squadra che milita nel professionismo della penisola.