Pronostico Bologna-Torino | imbattibilità e qualche assenza eccellente

è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Fermato dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, ilha sciupato una grossa occasione. Vincendo in Salento, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano avrebbe rosicchiato 3 punti alla Fiorentina, sconfitta nel recupero dall’Inter, ed evitato di farsi riprendere dal Milan, che battendo l’Empoli ha raggiunto i felsinei al settimo posto, a quota 38 punti. Una classifica, tuttavia, ancora con l’asterisco, visto che gli emiliani, proprio come i rossoneri, devono ancora recuperare una partita.(Lapresse) – Ilveggente.itche rimane dunque in piena corsa per l’Europa, anche quella più importante: quarto e quinto posto – anche quest’ultimo, a fine torneo, potrebbe valere un pass per la Champions League – non sono lontanissimi.