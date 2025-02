Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 15 febbraio: Borussia Dortmund pronto a sfatare il tabù

Leggi su Ilveggente.it

, rinato in Champions League ilcercherà di voltare pagina anche in campionato: c’è il derby con Bochum.Tornare a respirare l’aria della Champions League, in settimana, è stato salutare per il, che a Lisbona martedì scorso ha giocato un secondo tempo fantastico rifilando tre gol ai padroni di casa dello Sporting CP (0-3) nello spareggio ed ipotecando la qualificazione agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie.15il(Ansa) – Ilveggente.itPrima gioia da quando è sulla panchina giallonera per Niko Kovac, che pochi giorni prima aveva esordito con una dolorosa sconfitta nello scontro diretto con lo Stoccarda (1-2) in. In campionato, infatti, ilcontinua sorprendemente ad arrancare e dopo 21 giornate si ritrova addirittura all’undicesimo posto, a -7 dal Lipsia quarto.