Terzotemponapoli.com - Pronostici 25esima giornata Serie A

Leggi su Terzotemponapoli.com

Bicchiere mezzo vuoto per il Napoli. Gli azzurri, dopo i due punti lasciati all’Olimpico, ne perdono altrettanti in casa contro l’Udinese. La distanza ravvicinatissima dell’Inter spinge la compagine di Conte ad una prova cinica e superlativa lontano dal Maradona contro la Lazio di Baroni. Lazio-Napoli è uno dei big match analizzati daidi Superscommesse insieme al derby d’Italia Juventus-Inter. I partenopei riusciranno a impedire il sorpasso?Idelle partite diALazio-Napoli: Goal sìDopo i due pareggi con Roma e Udinese, il Napoli dovrà proteggere il suo vantaggio in classifica. Per farlo dovrebbe battere lontano dal Maradona la Lazio, contro cui ha perso due match su due. I biancocelesti vengono da 3 “Goal sì” di fila inA. Negli ultimi 4 incontri dei partenopei hanno segnato entrambi i club.