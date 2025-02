Messinatoday.it - Promozione: Messana al gran completo nella sfida al vertice contro l’Acquedolcese

Leggi su Messinatoday.it

È il momento più importante della stagione per la, protagonista sin qui di un’annata praticamente perfetta, ma che ancora non è valsa lo scatto decisivo per ipotecare la vittoria del campionato di. Come accade ormai da un paio di mesi, i giallorossi sono alle prese con il testa.