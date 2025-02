Thesocialpost.it - Prof condannato per molestie: “Perché sei lesbica? Sei sprecata”, e matite tra le natiche alle studentesse

È statoin appello a un anno di carcere con sospensione condizionale ilessore di 55 anni di un liceo artistico torinese, accusato di aver rivolto frasi sessiste e gesti ambiguisue. In primo grado, l’uomo era statoa pagare un’ammenda di 400 euro per, mentre era stato assolto dall’accusa di violenza sessuale.Leggi anche: “Vieni a spaccare la faccia al”. Follia a Lecce: il figlio chiama il padre, violenza assurda sul docenteLe frasi contestateSecondo le testimonianze raccolte in tribunale, il docente si sarebbe rivoltoalunne con espressioni come “sei? Sei”, oppure “Non ti piegare che mi istighi”. In un’altra occasione avrebbe ammonito una studentessa: “Se vogliamo arrivare alla fine dell’anno, vestiti in maniera adeguata”.