Thesocialpost.it - “Prodi era vicino al Kgb”, la rivelazione dell’ex spia russa Litvinenko ritrovata negli archivi britannici

Leggi su Thesocialpost.it

A quasi vent’anni di distanza, riemerge un’accusa destinata a far discutere: Romanosarebbe statoal Kgb. A sostenerlo, in uno scritto autografo del 2004, è Alexandr, l’ex agente russo poi dissidente, morto avvelenato con polonio a Londra nel 2006.Leggi anche: Piazzapulita,replica agli attacchi della Meloni: “Questa si scaglia con improperi fuori luogo perché non sa cosa dire”Il documento, firmato di suo pugno da, riporta un’informazione ricevuta da un alto ufficiale dei servizi russi:sarebbe stato una figura legata al Kgb. La notizia, già circolata nel 2007, torna ora alla ribalta grazie a una scoperta della giornalista Nicoletta Maggi. Lo riporta Il Giornale.Il dossier ritrovato e le accuse diNel file, declassificato da Downing Street nel 2018, ci sono due pagine scritte a mano in russo con traduzione in inglese.