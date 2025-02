Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Inter, le primissime idee di Thiago Motta per il derby d’Italia: ecco chi potrebbe giocare in attacco

di RedazionentusNews24, le primediin vista del match di Serie A: cosa filtra sull’non sarà mai un match banale: una rivalità storica che si ripresenta in un momento della stagione molto importante per i bianconeri che vogliono continuare a vincere dopo aver conquistato i tre punti due volte consecutivamente. Ovviamente si sapranno maggiori dettagli nei prossimi giorni, in attesa di capire la possibile titolarità di Koopmeiners e di Kolo Muani inNTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Thuram/Koopmeiners; Nico Gonzalez/Conceicao, McKennie, Yildiz/Mbangula; Kolo MuaniLeggi suntusnews24.com