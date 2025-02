Ilgiorno.it - Primo suicidio assistito in Lombardia, il governatore Attilio Fontana: “Serve una legge nazionale”

Varese, 14 febbraio 2025 – La notizia delcaso lombardo di, il tema del fine vita torna prepotente nel discorso politico. Ne ha parlato ila margine all’inaugurazione del 27esimo anno accademico dell’Università dell’Insubria. "Non è questione di autorizzare" ilmedicalmente, anche perché "l'autorizzazione l'ha data la Corte costituzionale con le proprie sentenze. Noi non abbiamo fatto altro che, attraverso il codice etico, trovare delle linee di condotta che verranno estese a tutta la Regione".poi ha proseguito, aggiungendo che rimane "opportuna" una, altrimenti "ognuno può seguire le disposizioni dei propri codici etici", quando invece "è necessario che ci sia una linea". Un appunto importante: in regione, income altre, è in attesa di procedere con il proprio iter, la proposta didi iniziativa popolare presentata dall’associazione Luca Coscioni.