Primo suicidio assistito in Lombardia il caso di Serena

diin: si tratta di una donna,(nome di fantasia ndr) cinquantenne affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera e confermata dall’Associazione Coscioni, è morta nelle scorse settimane a casa sua, nella località dove viveva, in, a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria., a causa della malattia, era paralizzata e costretta a una condizione di totale dipendenza e necessità di assistenza continuativa: il suo è ilin, il sesto in Italia.: ildiè il sesto in ItaliaDopo aver atteso 9 mesi dalla sua richiesta,è la sesta persona in Italia (la quinta seguita dall’Associazione Luca Coscioni) ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza 242/2019 sulCappato/Antoniani, con l’assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale che ha fornito il farmaco e ogni strumentazione necessaria.