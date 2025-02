Dayitalianews.com - Primo caso di suicidio assistito in Lombardia: le parole struggenti della donna

Leggi su Dayitalianews.com

La50enne era affetta da sclerosi multipla progressiva.Unacinquantenne affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni è morta nelle scorse settimane a casa sua, nella località dove viveva, in, dopo un’auto-somministrazione di un farmaco fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria.Sestoin Italia: le dichiarazioni dell’Associazione Luca CoscioniLa notizia, è stata diffusa oggi (14 febbraio) dal CorriereSera. Queste ledi Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Regioneha fornito l’aiuto medico per la morte volontaria perché era suo dovere farlo. Si conferma così nei fatti ciò che avevamo sostenuto anche in occasione dell’irresponsabile decisione del Consiglio regionale di dichiararsi incompetente in materia”.