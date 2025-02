Agi.it - Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, è il sesto in Italia

AGI - Una cinquantenne affetta da sclerosi multipla progressiva da oltre 30 anni, è morta nelle scorse settimane a casa sua, nella località dove viveva in, in seguito all'autosomministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria. La donna, a causa della malattia, era paralizzata e costretta a una condizione di totale dipendenza e necessità di assistenza continuativa. Si tratta deldi "" in. Lo fanno sapere Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. A "Serena" (nome di fantasia) il farmaco e la strumentazione sono stati forniti dal Servizio sanitario, dopo 9 mesi dalla richiesta. L'aiuto è stato fornito da Mario Riccio.