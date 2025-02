Biccy.it - Primi 5 della terza serata di Sanremo, le diverse reazioni dei big

Leggi su Biccy.it

Com’è successo martedì e mercoledì sera, anche ieri Carlo Conti ha annunciato i. Ieri a votare era il pubblico da casa con il televoto e le radio: “Adesso annunciamo i5 di stasera in ordine randomico, la top five secondo la giuria delle radio e di voi che ci state guardando. – ha continuato Carlo Conti – In testa alla classifica provvisoria ci sono i Come Cose, poi anche Brunori Sas, Irama, Olly e c’è anche Francesco Gabbani. Questi sono i nomi di questa sera“.Olly dal bagno e Irama dalla sua camera d’hotel hanno ringraziato i fan con delle storie Instagram.Francesco Gabbani invece ha commentato la classifica appena è arrivato al Dopo Festival da Alessandro Cattelan: “Sì ho vistotop 5 poco prima di arrivare qui. Effettivamente è bello e sono contento, ma anche stupito.