Prezzi bloccati per due anni e bonus in bolletta | l’offerta di San Valentino per un dolce risparmio

Il prezzo del gas ha superato i 55 euro megawattora, raggiungendo i livelli più alti da ottobre 2023. A subire i rincari sono soprattutto le famiglie italiane. E le prospettive per il futuro non sono certo rosee: secondo Nomisma Energia, nel 2025 ci sarà un aumento della spesa per le bollette delle famiglie del 10%: 216 euro in più all’anno rispetto allo scorso anno. In questo scenario di crescente incertezza, Enel Energia presenta una nuova offerta di San. La promozione Enel Fix 2Web offre tariffe a prezzo fisso per 24 mesi su luce e gas, accompagnate da uncomplessivo di 60€, accreditato direttamente in, valida fino al 18 febbraio, si rivolge – ha dichiarato Enel Energia – «a chi desidera uniree stabilità nelle forniture».Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe) in Italia sono più di 2 milioni le famiglie che hanno incontrato difficoltà nel pagamento delle bollette di luce e gas (pari al 9% del totale).