Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, Lazio e Italia: sabato 15 febbraio 2025

Leggi su Romadailynews.it

Giornata stabile sue nelcon sole e temperature in lieve rialzo. Possibili foschie al mattino nelle zone interne e qualche velatura nel pomeriggio.per15Un campo di alta pressione garantirà condizioni di stabilità atmosferica sue nel, con temperature in lieve rialzo e assenza di precipitazioni. La mattinata potrebbe essere caratterizzata da foschie o banchi di nebbia nelle valli interne, che si dissolveranno gradualmente. Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura in transito.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno con possibili foschie nelle prime ore della giornata, soprattutto nelle zone periferiche e lungo il Tevere. Temperature comprese tra 5°C e 9°C. Venti deboli da nord-est.