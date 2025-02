Bergamonews.it - Presa la banda del colpo da Tiziana Fausti: furto fotocopia a Livorno e 6 ladri finiscono in carcere

Bergamo. Unpraticamente identico che ha fatto scattare le manette. Sono stati identificati e arrestati gli autori della spaccata messa a segno datra il 23 e il 24 gennaio. A scovarli, questa notte, venerdì 14 febbraio, gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo, aiutati dai colleghi di, città dove laha fatto razzia in un’altra boutique, Cuccuini, in centro alla città. Peccato però che i malviventi erano da tempo nel mirino della Polizia che li ha raggiunti, identificati e arrestati: tre a Bergamo, fermati in flagranza di reato per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, e anche denunciati per lesioni e ricettazione, e altrettanti sono stati fermati a Pisa con le medesime accuse.Sono tutti serbi e ora si trovano intrae Pisa.