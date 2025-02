Gqitalia.it - Preparatevi a incontrare un nuovo membro della famiglia Apple, il più potente ed economico di sempre

La conferma arriva da Tim Cook in persona: il 19 febbraiosvelerà iliPhone SE 4, l’ultima generazione del suo smartphone. «un» sono state le parole del CEOMela che accompagna il consueto teaser di lancio delevento in programma all’Park di Cupertino: non ci riferimenti ufficiali al successore di iPhone SE 2022, ma tutti gli indizi fanno pensare alla quarta generazione di uno degli iPhone più venduti.https://twitter.com/timcook/status/1890068457825394918Sarà il primolinea SE ad avere un display OLED oltre ad un modem 5G progettato da: in buona sostanza assomiglierà molto da vicino ad iPhone 14 e, molto probabilmente, monterà anche lo stesso processore. D’altronde, questa è oramai la prassi per iPhone SE: il primo modello del 2016 aveva il design del 5S con l'hardware simile al 6S, la versione 2020 ha ripreso la scocca di iPhone 8 con il processore di iPhone 11 mentre l’ultimo SE 2022 ha montato l’A14 Bionic di iPhone 12 Pro per portarlo su una fascia di prezzo più bassa, sotto ai 500 euro di spesa.