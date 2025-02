Notizie.com - Preoccupazione per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per la bronchite: quali sono le condizioni del Pontefice

si èquesta mattina al Policlinico Agostinodi Roma per alcuni accertamenti diagnostici.peralper laledel(ANSA FOTO) – Notizie.comL’obiettivo del ricovero in ospedale è proseguire in ambiente ospedaliero le cure per lache lo affligge da diversi giorni. A darne notizia è stata in questi minuti la Sala Stampa Vaticana, confermando che ilha comunque portato a termine le udienze previste prima del ricovero.Secondo fonti vaticane, si tratta di un ricovero programmato e non vi sarebbero particolari preoccupazioni per la salute del Santo Padre. “Normali accertamenti“, riferiscono le stesse fonti, che serviranno a monitorare l’evoluzione dellae a garantire un decorso più rapido della guarigione.