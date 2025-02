Preoccupazione a Roma | Dybala si è ritirato ferito nella partita contro Porto dopo una spettacolare ingresso

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 11:58:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:hanno giocato ieri La prima tappa della finale della Europa League ha provocato un sorteggio (1-1) allo stadio DA Dragão. La squadrana ha iniziato avanzando sul tabellone con un goal da Celik Nello sconto della prima parte ma Francisco Moura Ha ottenuto l’obiettivo del sorteggio a 67 ‘che lascia tutto aperto per la seconda gamba allo stadio olimpico. Tuttavia, la cattiva notizia era il PauloInjuryche doveva andare in panchina prima di finire il primo tempo.L’attaccante è crollato nell’erba al 38 ° minuto per una forte entrata che ha subito pochi minuti prima del centrocampista di Alan Varela,. La lesione diproveniva da una palla contestata tra l’ex Juventus e il suo connazionale nell’Albiceleste, dove Varela lottato fortemente sul ginocchio del Ram.