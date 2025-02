Ilfattoquotidiano.it - “Prendo due aerei al giorno per stare vicino ai miei figli, costa meno fare la pendolare”: lo confessa Racheal Kaur

Questa è una storia simile a quella di Giuseppina Giuliano che aveva raccontato a gennaio 2023 al quotidiano Ildi avere scelto di viaggiare tutti i giorni, 9 ore al, invece che spendere buona parte del suo stipendio per pagare l’affitto di una stanza in una delle città più care d’Italia. Poi si scoprì che la vicenda non era proprio corrispondente al vero.Stavolta ci si sposta in Malesia. Come riporta il The Economic Times,, assistente manager del dipartimento finanziario di AirAsia, è diventata una star di Internet grazie al suo straordinario tragitto giornaliero per andare al lavoro. Non un lungo viaggio in auto per andare al lavoro bensì due voli alper spostarsi da casa sua all’ufficio. La “super” è madre di duee ha spiegato che la sua decisione di volare ogniper andare al lavoro è stata necessaria perpiù spesso con i suoi