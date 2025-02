Premio Strega l’artista napoletana MP5 firma il manifesto dell’edizione 2025

Leggi su Ildenaro.it

È delMP5 ildelche accompagnerà l’edizionenelle sezioni di narrativa italiana, europea, poesia e, da quest’anno, anche saggistica. “La letteratura si fa voce e corpo, lareclama spazio e autodeterminazione in un sabba incantato dove corpi e parole si intrecciano e si agitano. Le definizioni sono superate, le sovrastrutture scardinate. Illuminata da un’eclissi, la metafora prende vita e riecheggia come un canto di rivolta”. Così MP5 presenta il suo artwork, svelato oggi, 14 febbraio. È il decimodella serie Streghe d’autore, avviata nell’anno della settantesima edizione del, che ha visto il contributo di artisti dallo stile unico come Manuele Fior (2016), Franco Matticchio (2017), Riccardo Guasco (2018), Alessandro Baronciani (2019), Emiliano Ponzi (2020), Lorenzo Mattotti (2021), Olimpia Zagnoli (2022), Elisa Seitzinger (2023) e Andrea Tarella ().