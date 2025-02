Ilgiorno.it - Premio “Rino Reggiani” agli ex arrotini diventati un colosso

Valorizzare il “knowhow“ e le capacità imprenditoriali degli artigiani. È l’obiettivo del– Città di Novate Milanese“, che sarà consegnato domani alle 17 in Villa Venino. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è istituito alla memoria di(nella foto), figura storica dell’artigianato artistico cittadino, scomparso a luglio 2020 e l’obiettivo è di riservare un riconoscimento a coloro che contribuiscono, o hanno contribuito, a valorizzare le capacità produttive e le peculiarità della comunità novatese, distinguendosi per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale della città. Il comitato tecnico ha assegnato la terza edizione dela Eurocoltellerie. Quella di Eurocoltellerie è la storia di due ragazzi che a soli 15 anni iniziano a lavorare comee nel 1988 aprono la loro prima bottega a Milano.