Ilrestodelcarlino.it - Premio "Marie Curie" per il ricercatore. Gianluca Sampaolo

Prestigioso riconoscimento per, assegnista di ricerca in Economia applicata all’Università di Macerata, premiato con una "Global Fellowships", uno dei programmi di ricerca più competitivi al mondo finanziato dalla Commissione Europea. Il suo progetto "Realise" ha guadagnato il finanziamento di 430mila euro: al centro, come bilanciare sicurezza e apertura negli ecosistemi di ricerca e innovazione europea, con focus sull’industria dei semiconduttori. "È un’opportunità prestigiosissima di formazione e ricerca", commenta. "Una straordinaria opportunità per l’ateneo", sottolinea il rettore John McCourt.condurrà il suo progetto sotto la supervisione di Francesca Spigarelli.