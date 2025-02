Lanazione.it - Prato, gli effetti della bomba d’acqua: strade e piste ciclabili chiuse

, 14 febbraio 2025 – A causa delle forti piogge anche ae in provincia sono diverse le criticità, soprattutto per quanto riguarda il traffico. Sono stati segnalati disagi sulla strada provinciale 9 e via Lombarda, al confine tra i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, è stata chiusa a causa di un allagamento. Inoltre, la circolazione è interrotta in via Stazione, nel Comune di Carmignano, a causa di uno smottamento nei pressi dell’incrocio per Poggio alla Malva. Sul posto sono intervenuti i tecnici, i vigili del fuoco e la protezione civile. Nella mattinata è stato chiuso anche il sottopasso di Pratilia lungo viale Leonardo da Vinci in direzione di Pistoia. Chiusa al transito anche via delle Miccine (zona Castelnuovo) da via Mammoni a via del Paradiso, sempre a fini cautelativi a causatracimazione dei fossetti laterali.