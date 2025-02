Quicomo.it - Povero ma con la passione per lo champagne: arrestato all'Esselunga con 4 bottiglie magnum rubate

Leggi su Quicomo.it

La polizia di Stato di Como ha, nella serata di ieri, un 49enne rumeno senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso all’di via Carloni. L’uomo, con precedenti specifici, è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza oltre le casse, con quattrodi.