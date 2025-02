Laprimapagina.it - Porto Torres, Don Ruiu ringrazia l’amministrazione per l’affetto ricevuto

Leggi su Laprimapagina.it

Il sindaco di, Massimo Mulas, ha condiviso sui social un messaggio dimento da parte di Don Salvatore, lo storico sacerdote della parrocchia dello Spirito Santo, che a gennaio ha festeggiato il traguardo dei 90 anni.comunale e l’intera comunità turritana hanno celebrato questo importante anniversario con una cerimonia sentita, culminata in una messa presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba. In quell’occasione,dei fedeli ha reso omaggio a un uomo che ha rappresentato per quasi cinquant’anni un punto di riferimento spirituale e sociale per.Don, che ha guidato la parrocchia dal 1974, ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del sindaco Mulas e delcomunale per l’attestazione di stima ricevuta durante le celebrazioni.