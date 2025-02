Sololaroma.it - Porto-Roma, Stieler da matita rossa: da Pruzzo a Caressa, tutti contro la classe arbitrale

È un periodo decisamente complesso e negativo per la, che nelle ultime settimane è stata ampiamente criticate per diverse decisioni. Se in Italia ci sono evidenti problemi, in campo europeo le cose non vanno però molto meglio. Dopo il bizzarro – per non utilizzare altri termini – rigore assegnatol’Atalanta, ieri anche laha subito un arbitraggio discutibile, conche è finito nell’occhio del ciclone, venendo criticato non solo da Ranieri al termine del match.: “Non mi meraviglio di nulla se arbitra ancora Taylor”A Radio Radio Mattino Robertoha fatto seguito a quanto affermato da Ranieri: “L’intervento su Dybala era da rosso diretto. Poi si è innervosita tutta la partita. Gli arbitri sono un disastro, ma d’altronde se arbitra ancora Taylor io non mi meraviglio più di niente.