Sololaroma.it - Porto-Roma, Bonfrisco: “Stieler un notaio senza empatia, parole di Ranieri? Non è da lui”

Pochissimo tempo a disposizione dellaper riposare e riordinare le idee, con la squadra in campo oggi per preparare il match di Parma. Difficile però placare l’ira per la condotta di gara di Tobiascol, con anche l’ex arbitro Angeloa dire la sua a Radio Radio Pomeriggio: “Mettiamo ordine, perché leche ho sentito provengono non da un allenatore ma da un mito. Sono sobbalzato quando ho sentitodire quelle cose, non è da lui. Lascerei da parte le statistiche, spesso date dalla casualità. L’arbitraggio non è stato bello e positivo, dovuta all’insolita soglia di ammonizione altissima, mentre a livello internazionale è bassa. Sembrava di vedere unche ammoniva a destra e a manca”.Poiscende più nei dettagli della disamina della condotta di gara: “Non c’è stata, non parlava né con i capitani né con chiunque.