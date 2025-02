Sololaroma.it - Porto-Roma 1-1, Ranieri incarta Anselmi: Analisi post-gara di Europa League

Unamai doma. Questo ci ha regalato il terzo ritorno di Claudiosulla panchina della. Una squadra, quella giallorossa, capace di imporre il proprio gioco e la propria qualità, ma allo stesso tempo, in grado di subire il forcing avversario, senza scomporsi troppo, difendendo con la giusta attenzione. Tendenza confermata anche in vista della delicatadi O. La sfida, valevole per l’andata dei playoff deicontro il, è terminata sul risultato di 1-1. Alla rete di Zeki Celik (prima da quando veste la casacca giallorossa), ha riso il classe 99? Francisco Moura.Buono, dunque, il match disputato in terraghese da parte dei capitolini, come sottolineato anche da Claudioin conferenza stampa. Parole quelle del tecnico, che hanno avuto un’argomentazione chiave, che solitamente non appartiene alla sua dialettica .