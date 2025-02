Sport.quotidiano.net - Porto-Roma 1-1: giallorossi rimontati, ma pareggio prezioso dopo mezz'ora in dieci

13 febbraio 2025 - Poteva diventare una sconfitta bruciante, invece laserra i ranghi e resiste agli assalti del. All'Estadio Do Dragao finisce 1-1 il primo episodio di questo sper gli ottavi di finale di Europa League: al vantaggio di Çelik sul finale di primo tempo, risponde Moura nella ripresa. Cristante commette l'ingenuità del secondo giallo, costringendo i compagni a'ora di sofferenza nel finale, ma alla fine i ragazzi di Ranieri festeggiano unche può valere oro in vista del ritorno all'Olimpico. Primo tempo Nella sfida contro iilsi affida alla difesa a tre, con Djaló, Pérez e Otavio nella linea davanti a Diogo Costa. Joao Mario e Moura corrono sulle corsie al fianco di Eustaquio e Varela, i due mediani per i Dragoes. Borges e Mora supportano Omorodion nel tridente offensivo.