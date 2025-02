Ilrestodelcarlino.it - Popsophia, atto secondo. Abracadabra, le Muse cittadella della magia: "E’ una svolta epocale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

". E le porte del Teatro dellesi aprirono. C’è il pensiero magico al centroprossima edizione di "", festival nazionale che dall’8 all’11 maggio tornerà ad Ancona con un’edizione ricca di sorprese e novità. La prima è il cambio di location: non più la Mole, ma le, che si trasformerà in una vera e propriadel festival. Il tema scelto è appunto ‘’, l’antica formula magica rilanciata dalla saga di Harry Potter, che aiuterà ad esplorare le dimensioni del pensiero magico con una serie di incontri, laboratori, mostre virtuali con visori VR e philoshow inediti. Un’edizione che si annuncia ‘magica’, in cui filosofia, arte e cultura pop si fonderanno in un’esperienza unica e coinvolgente. Archiviato il successoprima edizione, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli è già all’opera per costruire un evento ancora più ambizioso.