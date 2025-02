Ilrestodelcarlino.it - "Polo sperimentale e università. Così può crescere il Santa Croce"

"La vera possibilità di crescita delè legata alla progettazione di un, innovativo, che insieme all’ed ad un istituto scientifico come l’Inrca faccia delle nuove tecnologie, della ricerca, della telemedicina, un’occasione di sviluppo dei servizi sanitari". Questa la posizione di Italia Viva sulla sanità e sul ruolo del: "Per la salute serve un nuovo patto della politica a favore del territorio per evitare inutili battaglie elettorali a danno dei cittadini". E ancora Italia Viva: "Bene la conferma dei 50 posti letto per il, il mantenimento delle unità operative e l’incremento di una unità complessa in Cardiologia. Infrastrutture e tecnologie sono fondamentali ma non sono la soluzione di tutti i problemi. Un sistema efficiente necessita di personale motivato e qualificato mentre i nostri sanitari sono costretti a turnazioni impossibili e ancora non hanno usufruito delle ferie accumulate negli ultimi due anni.