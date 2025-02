Lopinionista.it - Polizze anti-catastrofali: per artigiani, commercianti e Confcooperative prorogare il termine del 31 marzo

ROMA – Con il mancato accoglimento degli emendamenti in materia, presentati al decreto “Milleproroghe”, resta confermato ildel 312025 per adempiere all’obbligo di stipula dicontro i rischie le calamità naturali da parte della generalità delle imprese italiane. Dunque, quasi quattro milioni di imprese – micro, piccole, medie e grandi – avrebbero a disposizione poco più di un mese per sottoscriveredi particolare complessità, per le quali si è, peraltro, ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta del previsto decreto attuativo.“Si tratta con tutta evidenza di una tempistica impraticabile”, scrivono in una nota congiunta Cna, Confartigianato, Cas, Confcommercio, Confesercenti e, chiedendo dunque che il governo intervenga in sede di maxi-emendamento prevedendo una proroga adeguata, anche in considerazione dell’emendamento di proroga al 31 dicembre 2025 intanto approvato in Commissione per i soli settori della pesca e dell’acquacoltura.