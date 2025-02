Bergamonews.it - Polizia Stradale, nel 2024 rilevate 41mila infrazioni: ritirate 640 patenti, sequestrati 846 veicoli

Leggi su Bergamonews.it

È tempo di bilanci e come tutti gli anni, la, Specialità delladi Stato, tira le somme delle attività svolte nel.Nell’anno appena trascorso ladi Bergamo, con la Sottosezione di Seriate ed il Distaccamento di Treviglio, ha impiegato per il controllo di strade e autostrade oltre 3700 pattuglie, che hanno controllato oltre 29.000 persone e contestato oltre 41.000.I servizi di controllo del rispetto dei limiti di velocità con apparecchi Telelaser, ovvero Autovelox, hanno fatto registrare poco meno di 470 contestazioni, la maggior parte delle quali rientranti nella fascia che non prevede la sospensione della patente di guida (art. 142 c. 9 Cds).Sono stateoltre 640di guida e oltre 730 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati oltre 56.